В Саранске пройдет специальный показ документального фильма «Скульптор Эрьзя. Древо жизни»

В кинотеатре «Россия» 3 апреля состоится специальный показ документального фильма «Скульптор Эрьзя. Древо жизни».

Съемки картины о жизни и творчестве Степана Эрьзи проходили в Мордовии, Татарстане, Баку и других значимых для скульптора местах в рамках проекта к 150-летию великого мастера. В картине раскрываются новые факты из биографии «русского Родена».

После просмотра фильма зрители смогут принять участие в интеллектуальной игре по примечательным событиям в жизни и творчестве Степана Эрьзи.

Вход на специальный показ свободный, но количество мест ограничено.