В Саранске отремонтируют Детскую музыкальную школу № 1

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» начнется капитальный ремонт Детской музыкальной школы № 1 в Саранске. Это самая первая музыкальная школа, которая открылась в Мордовии в 1939 году. С тех пор ее здание стало важным центром музыкального образования и воспитания юных талантов региона.

За долгие годы эксплуатации здание претерпело естественный износ, и необходимость проведения капитального ремонта стала очевидной задачей для сохранения исторического и культурного наследия. Завершение ремонтных работ планируется в 2026 году.

Отметим, что в Мордовии за период реализации национального проекта «Культура», преемником которого с 2025 года стал нацпроект «Семья», было капитально отремонтировано 9 школ искусств: Ковылкинская и Кочкуровская детские школы искусств, Чамзинская музыкальная школа, детская школа искусств Рузаевского района, два здания Ромодановской школы искусств, Республиканская детская музыкальная школа-интернат, Старошайговская детская школа искусств имени Г.И. Сураева-Королева и Темниковская детская школа искусств им. Л.И. Воинова.

В школах проводились работы по замене инженерных коммуникаций, ремонту кровель, фасадов и внутренних помещений. Благодаря этому здесь созданы комфортные условия для проведения занятий, а все помещения соответствуют современным стандартам безопасности и энергоэффективности.

Кроме того, 5 капитально отремонтированных школ были оснащены новым оборудованием. Благодаря нацпроекту они получили современные музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, а также мультимедийные технологии, необходимые для качественного образовательного процесса, нотные издания, методическую литературу.