В Саранске выбрали «Учителя года-2025»

В столице Мордовии назвали победителя муниципального этапа ежегодного конкурса «Учитель года». По информации саранской мэрии, в этом году за звание лучшего учителя боролись педагоги из 41 общеобразовательной организации городского округа.

В суперфинал конкурса прошли пять учителей:

- Ирина Пряхина - учитель начальных классов школы №11

- Гульнара Алукаева - учитель немецкого языка гимназии №12

- Екатерина Чугунова - учитель химии Центра образования № 15 «Высота»

- Владимир Сироткин - учитель труда (технологии) Центра образования Тавла – школа №17

- Кристина Фошина - учитель русского языка и литературы школы №27.

Финалисты провели авторские мастер-классы и обсудили актуальные задачи современного образования в педагогическом интервью.

По решению жюри победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2025» признана Екатерина Чугунова.

Напомним, что Екатерина Чугунова в этом году одержала победу в федеральном проекте «Классная тема!» В финале всероссийского конкурса учитель химии из Саранска c участием актера Андрея Леонова провела волшебный урок с опытами и увлекательными экспериментами, такими как создание искусственного снега прямо в студии.