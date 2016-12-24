В Саранске выбрали «Учителя года-2025»

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
В столице Мордовии назвали победителя муниципального этапа ежегодного конкурса «Учитель года». По информации саранской мэрии, в этом году за звание лучшего учителя боролись педагоги из 41 общеобразовательной организации городского округа.
В суперфинал конкурса прошли пять учителей:
- Ирина Пряхина - учитель начальных классов школы №11
- Гульнара Алукаева - учитель немецкого языка гимназии №12
- Екатерина Чугунова - учитель химии Центра образования № 15 «Высота»
- Владимир Сироткин - учитель труда (технологии) Центра образования Тавла – школа №17
- Кристина Фошина - учитель русского языка и литературы школы №27.
Финалисты провели авторские мастер-классы и обсудили актуальные задачи современного образования в педагогическом интервью.
По решению жюри победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2025» признана Екатерина Чугунова.
Напомним, что Екатерина Чугунова в этом году одержала победу в федеральном проекте «Классная тема!» В финале всероссийского конкурса учитель химии из Саранска c участием актера Андрея Леонова провела волшебный урок с опытами и увлекательными экспериментами, такими как создание искусственного снега прямо в студии.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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