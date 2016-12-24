Жители Саранска ратуют за появление остановки на конечной точке 5 маршрута

В региональное отделение Народного фронта обратился житель Саранска с просьбой посодействовать с решением транспортного вопроса. Дело в том, что в Октябрьском районе на конечной точке 5 маршрута более 20 лет отсутствует остановка общественного транспорта.

На карте остановка значится, но в реальности ни павильона, ни соответствующего дорожного знака нет. Это создает неудобства для пассажиров, так как водители не останавливаются в этом месте, чтобы не нарушать правила. При этом, ближайшая остановка находится более чем в 600 метрах от указанного места, что значительно затрудняет доступ к общественному транспорту для местных жителей.

Рядом расположены три предприятия, дачи и возводится новый жилой микрорайон, что делает вопрос еще более актуальным. Жители города ранее неоднократно обращались в Администрацию города, но просьбы людей не привели к желаемому результату.

Народный фронт в РМ призывает администрацию городского округа Саранск обратить внимание на данную проблему и улучшить ситуацию с доступностью общественного транспорта для горожан на этом участке.