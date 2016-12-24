Саранские власти анонсировали проведение субботников в городе

Наш город

Как сообщает городская Администрация, врио главы Саранска Владимир Быков встретился с руководителями предприятий городского округа по вопросу уборки территорий после зимы.

Владимир Быков призвал руководителей учреждений и организаций различных форм собственности, владельцев и арендаторов зданий и сооружений, управляющих компаний, а также жителей города принять участие в субботниках и навести порядок на территории города.

Муниципальным учреждениям также поручено активизировать работы по уборке улиц.

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