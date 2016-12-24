Жителей Саранска ознакомили с планом ремонта городских дорог

12 марта в прямом эфире с временно исполняющим полномочия главы г.о. Саранск Владимиром Быковым, руководителем Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорем Масловым и директором саранского Горводоканала Юрием Шохиным рассматривались вопросы ремонта дорог в столице Мордовии и реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части города.



Владимир Быков сообщил об уже стартовавшем в городе частичном ямочном ремонте дорожного полотна. В первую очередь будут обрабатываться самые проблематичные участки по основным магистралям – пока холодным асфальтом и щебнем, к следующей неделе уже запускается асфальтовый завод и работы начнутся одновременно во всех четырех частях города.



К 21 марта на сайте Администрации Саранска разместят график работ по улицам города. Владимир Быков заверил, что до 1 мая все проблемные участки будут отработаны. До 1 июня должен закончиться ремонт и на второстепенных участках. Как отметили спикеры, планируются ремонтные работы и на тротуарах.



Одна из обсуждаемых тем - продолжающаяся реконструкция коллектора по улице Республиканская. С 10 марта до 7 апреля горожанам придется перетерпеть временные неудобства, возникшие в связи с перекрытием дороги на улице Московской. Маршруты муниципального транспорта скорректированы, организованы места для перехода пешеходов по этой улице, учтена возможность подъезда ко всем жилым домам.



По словам директора Горводоканала Юрия Шохина, работы на участке от ул. Серова до ул. Красноармейская планируется закончить ориентировочно до 12 июня. А к сентябрю вся улица Республиканская будет отремонтирована.



Во время эфира жителей Саранска ознакомили с перспективами благоустройства столицы Мордовии в этом году. Как отмечалось, будут капитально отремонтированы школы № 8 и № 18, детский сад № 55, а также Детская музыкальная школа № 1. Дождется ремонта площадь Тысячелетия, уже сейчас ведутся работы по благоустройству на площади Победы. Благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» преобразится улица Мордовская. Также в этом году планируется установка памятника героям СВО.



Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.