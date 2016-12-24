После сигнала Народного фронта на Ключаревском шоссе ликвидировали свалку

«На вас должны равняться!»
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На минувшей неделе активисты Народного фронта в РМ обратили внимание городских властей на проблемный участок дороги на Ключаревском шоссе в Саранске. Стихийно возникшая на проезжей части свалка строительного мусора создавала помехи для безопасного движения транспорта.
– На сегодняшний день проблема полностью решена, - говорит представитель Народного фронта в РМ Наталья Сайгачева. – Мы благодарим Администрацию Саранска за оперативное решение проблемы. Дорога стала безопасной! Также обращаемся к жителям республики: не создавайте подобных проблем, будьте аккуратны и выбрасывайте мусор в специально отведенных для этого местах!
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