Президент России пообщался с соцкоординатором фонда «Защитники Отечества» из Мордовии

Перед Международным женским днем в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве состоялась встреча Президента РФ с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Участники обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Также Владимир Путин выслушал истории женщин о героизме наших бойцов.

«Нам с вами очень важно помочь тем, кто нуждается в поддержке, имею в виду и ребят, которые получили тяжелые травмы, и помочь семьям, – сказал Президент. – Мы сейчас только что разговаривали. Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды, в том числе и, возможно, психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших. Вы делаете это очень правильно, это во-первых. Во-вторых, то, что здесь все присутствующие занимаются этой работой, – это чрезвычайно важно для всех, прежде всего, конечно, для наших ребят, которые воюют, для членов семей. Потому что ваша прямая, личная сопричастность к судьбам людей – а вы, надо прямо сказать, не хочется употреблять это слово, но тем не менее вы пострадавшие же тоже, вы как раз те люди, которые через это прошли, через свое сердце все пропустили».

Статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ, руководитель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поделилась, что сейчас в фонде работают 3 800 социальных координаторов, в том числе 700 – члены семей участников спецоперации.

Среди соцкоординаторов, приглашенных на встречу с Президентом, также была Алена Слугина, которая работает в филиале в Мордовии. Она устроилась в фонд в память о своем муже – герое Григории Слугине, который погиб осенью 2023 года, выполняя свой воинский долг. Его супруга нашла в себе силы двигаться дальше и решила оказывать помощь семьям бойцов, которые потеряли своих родных. Владимир Путин выслушал историю Алены, поинтересовался условиями ее жизни и работы в Саранске, а также отметил, что не так давно общался с Главой Республики Мордовия и узнал у него, как в регионе оказывается поддержка ветеранам СВО и их семьям.

Отдельно на встрече обсудили адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья, разработку которой курирует фонд «Защитники Отечества».

«У нас сейчас 60% ребят с ранениями остаются в вооруженных силах, то есть им нужна форма, – сообщила Анна Цивилева. – Привлечь к этому внимание – одно из направлений фонда. И если у нас будет такая поддержка и возможность наряду с техническими средствами реабилитации выдавать еще и одежду, например, первичный комплект для того, чтобы он мог активно вливаться в социум, это было бы очень хорошо. Мы их просто включим как технические средства реабилитации, как в свое время автомобили включили. Мы выходим на международную повестку и в рамках Петербургского международного экономического форума уже представляем показ победителей проекта «На крыльях». Какая цель у этого проекта? Мы хотим наших производителей одежды, наших модельеров сориентировать на производство удобной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья».