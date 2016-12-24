В Саранске с 10 марта изменятся маршруты движения общественного транспорта

По информации городской Администрации, для выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска с 8:00 10 марта до 24:00 7 апреля будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на пересечении ул. Московская и ул. Республиканская.

Соответственно, с 10 марта изменится и схема движения общественного транспорта.



Автобусные маршруты №№3, 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо улицы Московская будут осуществлять движение по ул. Серова с выходом на ул. А. Невского.



По маршруту №15 перевозку пассажиров вместо троллейбусов будут осуществлять автобусы с движением также по ул. Серова и далее по действующей схеме.



Автобусы по маршруту №14 заменят на троллейбусы, которые будут следовать до разворотного кольца по ул. Веселовского.



Изменение маршрутов движения общественного транспорта и план проезда к жилым домам мэрия наглядно показала на схемах.