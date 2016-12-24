Школьники из Краснослободска примут участие в Первенстве ПФО по спортивному туризму

С 17 по 22 февраля в Самарской области пройдут соревнования ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

На лыжню выйдут юноши и девушки 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-21 лет. В программу включены лыжная эстафета на Кубок ПФО, дистанция-лыжная, лыжная-связка и группа.

Полученные на соревнованиях результаты пойдут в зачет ежегодного спортивно-туристского лагеря «Туриада». Мордовию на этих состязаниях представят ученики Краснослободской школы №1.

Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводятся по инициативе Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.