Школьники из Краснослободска примут участие в Первенстве ПФО по спортивному туризму

«Это наша жемчужина!»
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С 17 по 22 февраля в Самарской области пройдут соревнования ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
На лыжню выйдут юноши и девушки 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-21 лет. В программу включены лыжная эстафета на Кубок ПФО, дистанция-лыжная, лыжная-связка и группа.
Полученные на соревнованиях результаты пойдут в зачет ежегодного спортивно-туристского лагеря «Туриада». Мордовию на этих состязаниях представят ученики Краснослободской школы №1.
Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях проводятся по инициативе Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
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