В диктанте «Наука во имя Победы» участвовали 320 тысяч человек

«Это наша жемчужина!»
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Самыми активными регионами по количеству участников стали Башкирия, Дагестан и Ставропольский край, Саратовская область.
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы» о вкладе советских учёных в приближение Победы в Великой Отечественной войне привлек 320 тысяч участников, сообщили организаторы.
«Мы очень рады, что первый всероссийский научный диктант получил такой отклик – более 320 тысяч участников по всей стране, в том числе школьники, студенты колледжей и вузов», – приводятся в сообщении слова замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского.
Научный диктант «Наука во имя Победы» проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его основная задача, по словам замминистра, рассказать молодёжи о роли советских ученых в успешном завершении войны.
Отмечается, что в первый день диктанта – 8 февраля, в День российской науки, – более 229 тысяч человек проверили свои знания, в том числе учащиеся школ, колледжей и вузов. Самыми активными регионами по количеству участников стали Башкирия, Дагестан и Ставропольский край, Саратовская область, Белгородская область, Чувашия, Костромская область, Кемеровская область, Луганская Народная Республика и Запорожская область.
Десятилетие науки и технологий проходит в России в 2022–2031 годы. Его основная цель – привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки. Диктант «Наука во имя Победы» входит в число просветительских мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия.
Источник: https://may9.ru/
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