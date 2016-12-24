Кинотеатр «Россия» подключился к показам фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

Жители и гости Саранска в феврале получают возможность увидеть на широком экране первый полнометражный документально-игровой фильм о гениальном уроженце земли мордовской Степане Эрьзе.

Фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» демонстрируется в кинотеатре «Россия». Билеты на просмотр можно приобрести онлайн.

Картина о великом скульпторе на четверть состоит из игровых и художественных сцен. В съемках были задействованы известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский. Станислав Дужников сыграл роль отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.