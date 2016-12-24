В Саранске пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025»

В этом году всероссийская гонка посвящена 80-летию Победы. Соревнования пройдут 8 февраля в Лыжно-биатлонном комплексе Саранска (ул. Энгельса, 31).

Принять участие в соревнованиях могут все желающие от 12 лет. Для спортсменов до 18 лет дистанция – 5 км, для взрослых – 10 км. Регистрируйтесь до 6 февраля на портале «Госуслуги» по ссылке.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

В вязи с проведением соревнований в Саранске 7 и 8 февраля будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств.

- с 20:00 7 февраля до 10:00 8 февраля будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств по ул. Энгельса на участке от ул. Ульянова до Спортшколы по зимним видам спорта.

- с 8:00 до 15:00 8 февраля в период проведения лыжной гонки будет временно исключена стоянка, остановка и ограничено движение транспортных средств по ул. Энгельса на участке от ул. Р. Люксембург до Республиканской школы по зимним видам спорта.