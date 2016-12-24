Жители Мордовии могут принять участие в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

«Это начало очень большого пути!»
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В конкурсе приглашают принять участие жителей Приволжского федерального округа в возрасте от 6 до 30 лет. Афиши могут быть выполнены в любом стиле и различной технике, главное — проявить фантазию и креатив.
Лауреатов определят в двух возрастных группах – среди участников до 17 лет и от 18 до 30 лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте театральноеприволжье.рф, заполнив форму во вкладке «Конкурс афиш» и прикрепив файл со своей работой.
Заявки на участие принимаются до 20 февраля. Имена победителей объявят 27 марта во Всемирный день театра.
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