В Мордовии началась Декларационная кампания

Представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо до 30 апреля 2025 года.



Отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.



Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.



Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года.



Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.



Налоговая служба напоминает, что сегодня налогоплательщикам доступны различные способы представления декларации и гражданин вправе выбрать наиболее подходящий.



Удобнее и предпочтительнее направлять декларацию через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России (или мобильное приложение «Налоги ФЛ»), а также через госуслуги.



Если по какой-либо причине налогоплательщик выбрал бумажную отчетность, направить ее можно через МФЦ: ответственный сотрудник примет пакет документов и направит его в налоговый орган. Еще один аспект в пользу представления декларации через многофункциональный центр – наличие отделений во всех муниципальных районах Мордовии.