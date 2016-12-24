В Мордовии глава крестьянско-фермерского хозяйства выслушал приговор суда за мошенничество

Преступная деятельность 37-летнего индивидуального предпринимателя, причастного к хищению бюджетных денежных средств в крупном размере, была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

По данным следствия, в 2020 году мужчина зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство и в рамках федерального проекта «Агростартап» получил грант. По условиям программы субсидия предназначалась на строительство животноводческого помещения, покупку техники и крупно-рогатого скота, а также создание двух постоянных рабочих мест.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в отчетах о реализации проекта предприниматель использовал подложные документы о покупке сельскохозяйственных животных. Фиктивный договор купли-продажи он заключил с предприятием, где сам занимает должность заместителя директора.

Таким образом, денежные средства в размере 780 тысяч рублей были похищены предпринимателем и израсходованы на нужды, не связанными с условиями государственной программы. Для дальнейшего создания видимости исполнения условий соглашения фигурант заключил фиктивные трудовые договоры с соседом и родственницей.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В ходе следствия вину мужчина признал, ущерб возместил в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.