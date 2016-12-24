Ресурсоснабжающие организации Мордовии завершают оснащение 92 аварийных бригад

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На прошедшем 30 ноября в Доме Республики еженедельном оперативном совещании Главе Мордовии Артёму Здунову доложили о процессе создания аварийных бригад в ресурсоснабжающих организациях на случай ликвидации нештатных ситуаций. Эта работа ведется по поручению руководителя региона.
По информации министерства энергетики и ЖКХ Мордовии, все муниципальные районы и городской округ Саранск еще в ноябре получили соответствующие паспорта готовности. 56 ресурсоснабжающих организаций, действующих в республике, создали 92 аварийные бригады - это 489 подготовленных сотрудников и 240 единиц техники.
Оперативное взаимодействие бригад будет вестись, в том числе по каналам ЕДДС и аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций. Персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимыми инструментами.
Из 31 теплоснабжающей организации 20 уже имеют резервные источники питания - дизель-генераторные установки. В ближайшее время будут приобретены еще 10 дизель-генераторов и передвижная дизельная станция.
«Сделать это нужно в кратчайшие сроки, зима уже наступила. Как аварийные бригады могут работать без генераторов? На следующей неделе доложите об исполнении этого поручения», - поставил задачу Артём Здунов.
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