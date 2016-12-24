Мошенники выманили у жителя Саранска 1 миллион 200 тысяч рублей

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Дистанционные аферисты продолжают собирать криминальную «дань» с доверчивых жителей республики. Очередной их жертвой стал 33-летний житель мордовской столицы.
Как сообщает МВД по РМ, в отделе полиции потерпевший рассказал, что с ним в мессенджере на связь вышла некая барышня, которая представилась сотрудницей банка. Она уведомила молодого человека, что к его банковской карте был «привязан» другой телефонный номер. Соответственно, с этим обстоятельством возникали риски несанкционированного списания с карты денежных средств.
Спустя несколько минут эта информация нашла «подтверждение» в телефонных переговорах жителя Саранска с еще одним липовым банкиром и мнимым сотрудником правоохранительных органов. Парню сообщили, что с его кредитной карты уже списаны 600 тысяч рублей.
Для предотвращения дальнейших преступных действий молодому человеку требовалось поехать в банк, оформить в кредит и перечислить обналиченные средства на пресловутый «безопасный счет».
Наивный товарищ выполнил все указания аферистов, в результате чего лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей.
В ВМД отмечают, что в настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленников. И напоминают, что узнать о способах защиты от мошенников можно в телеграм-каналах «Вестник киберполиции России» и «Стопмошенник13».
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