Глава Мордовии учредил стипендии победителям и призерам олимпиад для школьников

16 сентября Глава Республики Мордовия Артём Здунов подписал указ, призванный поддержать и поощрить талантливых школьников - учеников и выпускников школ региона, демонстрирующих выдающиеся успехи в олимпиадном движении.



В соответствии с указом, победители Всероссийской олимпиады школьников теперь будут получать стипендию в размере 180 тысяч рублей, а призеры - 120 тысяч рублей (ранее действовавшие премии составляли единовременные выплаты в размере 60 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, соответственно).

При этом, единовременно получить всю сумму стипендии смогут только выпускники школ, остальные будут получать стипендию на протяжении года, пока продолжают обучение в школах на территории Мордовии.

Условия получения стипендий для медалистов и дипломантов Международных предметных олимпиад такие же, но в случае с международным успехом суммы премий значительно возросли.

Золотой медалист (победитель) отныне будет получать поощрение в 600 тысяч рублей, серебряный и бронзовый медалисты (призеры) – в 300 тысяч рублей. Ранее размер премий за олимпиадные достижения на международной арене составлял 300, 200 и 100 тысяч рублей, соответственно.

Примечательно, что в случае завоевания школьником дипломов (медалей) нескольких олимпиад, стипендии за них суммируются.



Также указ дает возможность уехавшим из региона школьникам восстанавливать свое право на получение стипендии Главы РМ, если они примут решение продолжить обучение в одной из школ Мордовии.