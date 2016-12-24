В Мордовии стартовала вакцинация от гриппа

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Роспотребнадзор по РМсообщил о начале прививочной кампании от гриппа. Планируется вакцинировать не меньше 60 % жителей региона.
Особое внимание будет уделено людям из групп риска -медработникам, сотрудникам образовательных учреждений, людям старше 60 лет, детям дошкольного и школьного возрастов, студентам и др.
В республику за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок поступило более 212 тысяч доз различных вакцин для иммунизации детского и взрослого населения.
Отмечается, что медицинские препараты распределены по учреждениям здравоохранения региона.
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