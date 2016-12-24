Благодаря нацпроекту семейный бизнес в Мордовии получает поддержку

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» направлен на поддержку бизнеса, в том числе семейного предпринимательства. Один из таких примеров - семейный бизнес Шедовых из Инсарского района Мордовии. Супруги более 10 лет владеют цветочным магазином. В работе им помогает дочь.

Цветочный бизнес – это одно из самых эмоциональных направлений в предпринимательстве. Букеты создают атмосферу праздника, выражают чувства и оживляют любое торжество. При этом, семейный бизнес всегда имеет свои уникальные черты. Он строится на общих ценностях, доверии и взаимопонимании, что привлекает больше клиентов.

Благодаря поддержке от Центра «Мой бизнес» предприниматели получают доступ к различным ресурсам на безвозмездной основе. Например, Шедовы решили воспользоваться услугой по разработке полиграфической продукции. Услуга включает в себя создание флаеров, визиток, блокнотов и других брендированных товаров, что значительно повышает узнаваемость их цветочной лавки.

Брендинг часто играет ключевую роль в привлечении клиентов. Когда у бизнеса есть качественная продукция, продуманная концепция и правильный маркетинг, он имеет все шансы для успешного роста.