Благодаря нацпроекту Инсарская детская школа искусств получает новое оборудование

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Инсарская детская школа искусств оснащается новым оборудование. На эти цели направлено более 4 млн рублей.

Работу Инсарская школа искусств начала в 1957 году, в то время она давала только музыкальное образование. В 90-е годы произошло объединение с художественной школой. Сейчас здесь ведется обучение по нескольким программам: народные инструменты, фортепиано, скрипка, живопись, декоративно-прикладное творчество.

Долгие годы в учебном заведении не было обновления технических средств. Эту проблему помог решить национальный проект. Часть оборудования уже поступила. Для музыкантов закупили пианино, баяны, аккордеоны, домры. Классы живописи оснастят новыми планшетами для рисования и мольбертами.

Также школе искусств для проведения концентров было необходимо световое оборудование, усилители, колонки, микрофоны и стойки для них. Подспорьем в учебе станут ноутбуки и компьютер. В новой витрине разместят лучшие работы живописцев.