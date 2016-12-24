Ушедшему в отставку мэру Саранска «не удалось создать эффективную команду»

17 июля на сессии Совета депутатов Саранска досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия мэр столицы Мордовии Игорь Асабин. Решение единогласно поддержали депутаты.



Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Игоря Асабина был ожидаемым.



«Все депутаты изначально голосовали за Игоря Юрьевича и не сомневались в его профессиональных качествах. Но в результате все мы, депутаты и горожане, увидели, что он не справляется со многими актуальными проблемами. В течение года злободневные вопросы решались на очень низком уровне. Это и ямочный ремонт дорог, и проблема бездомных животных, и затянувшийся ремонт школы №9. До сих пор существуют трудности с общественным транспортом. Игорю Юрьевичу не удалось создать эффективную команду», - подчеркнул Владимир Чибиркин.