Ушедшему в отставку мэру Саранска «не удалось создать эффективную команду»

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17 июля на сессии Совета депутатов Саранска досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия мэр столицы Мордовии Игорь Асабин. Решение единогласно поддержали депутаты.
Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Игоря Асабина был ожидаемым.
«Все депутаты изначально голосовали за Игоря Юрьевича и не сомневались в его профессиональных качествах. Но в результате все мы, депутаты и горожане, увидели, что он не справляется со многими актуальными проблемами. В течение года злободневные вопросы решались на очень низком уровне. Это и ямочный ремонт дорог, и проблема бездомных животных, и затянувшийся ремонт школы №9. До сих пор существуют трудности с общественным транспортом. Игорю Юрьевичу не удалось создать эффективную команду», - подчеркнул Владимир Чибиркин.
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