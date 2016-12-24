Большой путь начинается с малой родины

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна –моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города.
Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.
Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.
Что даёт участие в Конкурсе:
— Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне
— Возможность внести личный вклад в развитие региона и страны
— Информационная поддержка
— Стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах
— Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения
— Знакомство с единомышленниками из разных регионов России
— Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти
— Сертификат на путешествие по России по программе партнёров конкурса – «Больше, чем путешествие».
Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта:
https://moyastrana.ru
Социальные сети конкурса:
ВКонтакте: https://vk.com/m_s_m_r
Телеграм: https://t.me/moyastrana_ru.
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