Доброволец СВО из Саранска получил ветеранское удостоверение

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», житель Саранска Николай Кучканов ушел на фронт с должности директора крупной IT-компании. Служил добровольцем в батальоне «Скиф» Терской казачьей бригады «Терек».



На передовой выполнял боевые задачи под Бахмутом. Занимал должности стрелка, стрелка-санитара, штурмовика, гранатометчика, командира расчета противотанкового ракетного комплекса, командира стрелковой группы.

«Не получил ни одной царапины - Бог уберег, - признается он. - Это единственное объяснение, учитывая интенсивность боев. Молились постоянно, по два, а то и по четыре раза в день. Потому и потерь у казаков было гораздо меньше, чем вообще бывает на таком сложном участке».



После возвращения с фронта Николай Кучканов обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор Алеся Волкова запросила подтверждающие документы, которые впоследствии были направлены в военный комиссариат. На днях доброволец получил долгожданный документ.



«Очень приятно быть частью большой и дружной команды ветеранов боевых действий, - говорит он. – Спасибо всем, кто оказывал мне помощь!»

В фонде отмечают, что ветерану помогли оформить положенные выплаты и меры социальной поддержки.