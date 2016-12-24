В Мордовии на вооружение Лесопожарного центра поступил вездеход

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин в рамках рабочей поездки в Зубово-Полянский посетил региональный Лесопожарный центр.

Директор центра Илья Самкин показал руководителю министерства подросшие сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Уже этой осенью 250 тысяч штук сеянцев будут высажены в лесах региона для лесовосстановления. Кроме этого, на базе Лесопожарного центра ведется работа по выращиванию сеянцев сосны с открытой корневой системой.



«Отмечу, что данные сосны высажены в грунте с натуральным компостом, приобретенным у регионального оператора «Ремондис». Директор Илья Самкин следит за динамикой роста сосен в таком грунте. Подрастают и декоративные растения - туи, можжевельник, пихта, шиповник и кедр. Уже весной 2025 года жители региона смогут приобрести растения для высадки на дачных участках и придомовых территориях. Эта работа выполняется по поручению Главы Республики Артёма Здунова»,- сообщил Адель Галиуллин.



По информации ведомства, в рамках национального проекта «Экология» для Лесопожарного центра приобретен колесный вездеход.

«Эта мощная техника поможет в экстренных ситуациях быстро добраться до места возгорания, особенно если оно находится в труднодоступном месте» - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.