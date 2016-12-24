В Мордовии продолжается приемная кампания в колледжи и техникумы по проекту «Профессионалитет»

В Мордовии продолжается приемная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет», которая стартовала 20 июня. В рамках проекта в республике абитуриентов принимают 6 отраслевых кластеров, учебные заведения которых оснащены современным оборудованием. Один из них – Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий.

В 2022 году техникум первым в республике выиграл грант на развитие образовательно-производственного кластера фармацевтической отрасли «Сфера Фарм», что дает возможность готовить конкурентоспособных специалистов для базового предприятия кластера АО «Биохимик».

Техникум набирает абитуриентов по программам обучения, разработанным совместно с работодателями. Среди них:

- Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

- Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства

- Технология аналитического контроля химических соединений

- Биохимическое производство.

«В техникуме созданы все условия для обучения студентов по востребованным на рынке труда специальностям. Занятия проходят в современных мастерских и лабораториях. В рамках проекта «Профессионалитет» у нас открыто 4 химические лаборатории, 2 мастерские, 2 кабинета информационных технологий и кабинет теоретических дисциплин», - рассказывает директор техникума Наталья Малыгина.

Кроме того, на территории АО «Биохимик» работает учебно-лабораторный комплекс, в котором также проводятся занятия для студентов.

Один из амбассадоров проекта «Профессионалитет», студентка Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Елизавета Падерова в этом году заняла 2 место в финале чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Она была единственной из Мордовии среди других призеров чемпионата на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным. Также Елизавета как представитель талантливой молодежи получила премию Главы Мордовии.

«Было много пройдено, я горжусь своими достижениями и уверенно смотрю в будущее. Самое яркое воспоминание - это выпускной, который прошел на «Алых парусах» в ночь среди волн Невы. Но именно моей малой Родине я обязана всем, чего смогла достичь», - отмечает Елизавета Падерова.

Девушка попала на это красочное шоу в составе группы победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы».