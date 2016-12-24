В Мордовии завершено проектирование газопроводов для пяти населенных пунктов

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
В Мордовии завершено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 19,3 км для газификации пяти населенных пунктов в Ковылкинском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском районах.
«После завершения работ доступ к сетевому газу получат порядка ста домовладений в населенных пунктах Мары, Бугро-Ключи, Приютово, Алкаево и Самовольевка», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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