В Мордовии завершено проектирование газопроводов для пяти населенных пунктов

В Мордовии завершено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 19,3 км для газификации пяти населенных пунктов в Ковылкинском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском районах.

«После завершения работ доступ к сетевому газу получат порядка ста домовладений в населенных пунктах Мары, Бугро-Ключи, Приютово, Алкаево и Самовольевка», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.