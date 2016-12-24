В Саранске потушили пожар на обувной фабрике

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Как сообщает МЧС по РМ, в столице Мордовии в 14 часов 11 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании по улицу Гагарина, дом 3. Отметим, что здесь располагается обувная фабрика
Прибывшие к месту происшествия подразделения Саранского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар.
Как выяснилось, на крыше проводились ремонтные работы, в результате чего произошло возгорание строительных материалов.
Площадь горения составила 210 квадратных метров. Пострадавших нет.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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