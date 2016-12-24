В Саранске потушили пожар на обувной фабрике

Как сообщает МЧС по РМ, в столице Мордовии в 14 часов 11 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании по улицу Гагарина, дом 3. Отметим, что здесь располагается обувная фабрика

Прибывшие к месту происшествия подразделения Саранского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар.

Как выяснилось, на крыше проводились ремонтные работы, в результате чего произошло возгорание строительных материалов.

Площадь горения составила 210 квадратных метров. Пострадавших нет.