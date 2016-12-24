Саловская библиотека Мордовии превратится в «Книжный сад»

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» три библиотеки Мордовии в 2024 году модернизируют по модельному стандарту. Одна из них откроется в Лямбирском районе на базе Саловской сельской библиотеки и будет называться «Книжный сад». На ее реконструкцию направлено более 8 миллионов рублей.

Библиотека расположена в поселке Совхоз «Коммунар», который на всю республику известен плодово-ягодным хозяйством. Отсюда и выбор названия проекта. Концепция яблоневого сада поддержана и в интерьере, основой которого стало ощущение легкости и свежести.

Специально для модельной библиотеки были разработаны необычные декоративные элементы: качели, увитые зеленью, плетеные подвесные светильники, инсталляции, подвешенные к потолку и украшенные искусственной зеленью.

Саловская сельская библиотека преобразится в современное многофункциональное учреждение культуры. Пространство разделят на пять зон. Появится место для детей и для тихого чтения. Книжный фонд пополнят новые произведения, а саму библиотеку оснастят техническими средствами. Для удобства читателей изменят график работы. Сотрудники библиотеки пройдут курсы повышения квалификации.

После модернизации Саловская сельская библиотека станет центром социально-культурной жизни поселка, базой для проведения мастер-классов и занятий различных клубов. В «Книжном саду» можно будет интересно провести досуг, научиться чему-то новому или заняться творчеством.