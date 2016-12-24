На вопросы жителей Мордовии ответит региональный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт»

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24 июня в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей ответит координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мордовии Константин Зимин.
Добровольцы «ЛизаАлерт» занимаются поиском пропавших людей в населенных пунктах и лесных массивах. Все поисковые мероприятия организуются собственными силами. За 13 лет работы отряда в России найдено более 217 тысяч человек.
Вопросы можно задавать в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте либо во время эфира.
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