От Мордовии поступили 274 заявки на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

19 июня в Саранске прошла встреча регионального клуба #МЫВМЕСТЕ, на которой были подведены итоги заявочной кампании одноименной международной премии. От Республики Мордовия было подано 274 заявки.

​​​​​​​Премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2 марта по 5 декабря 2024 года и состоит из пяти этапов: заявочного, технической экспертизы, оценки проектов на региональном этапе и заочной федеральной оценки, а также выполнении заданий и финала. Награждение победителей пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2024 года.

Участники разобрали предстоящие этапы премии, обсудили дальнейшие перспективы реализации своих социальных инициатив и проектов, а также получили консультации по работе платформы «Добро.РФ», прохождению акселерационной программы Добро.Центров, поддержке деятельности некоммерческих организаций республики.

Напомним, премия #МЫВМЕСТЕ - это продолжение одноименной акции взаимопомощи и наследие всероссийского конкурса «Доброволец России», которые проводятся в стране в течение 10 лет. Премию вручает Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Основная цель - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Участниками могут стать граждане России старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, журналисты. С этого года также могут участвовать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, которые реализуют программы развития добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив.