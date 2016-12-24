В России запретят продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, его инициировала партия «Единая Россия».

Как отмечается, законопроект направлен на предупреждение причинения вреда здоровью несовершеннолетним путем ограничения розничной продажи безалкогольных энергетических напитков.

«Документ вводит понятие «безалкогольно-тонизирующий напиток» и ограничивает потребительскую упаковку продажи таких напитков объемом не более 500 мл. Также устанавливается государственный контроль в сфере охраны детей от воздействия энергетиков», — пояснила зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина на пленарном заседании Госдумы.

Ожидается, что запрет может начать действовать уже с 1 сентября текущего года.