В России запретят продажу энергетиков несовершеннолетним

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, его инициировала партия «Единая Россия».
Как отмечается, законопроект направлен на предупреждение причинения вреда здоровью несовершеннолетним путем ограничения розничной продажи безалкогольных энергетических напитков.
«Документ вводит понятие «безалкогольно-тонизирующий напиток» и ограничивает потребительскую упаковку продажи таких напитков объемом не более 500 мл. Также устанавливается государственный контроль в сфере охраны детей от воздействия энергетиков», — пояснила зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина на пленарном заседании Госдумы.
Ожидается, что запрет может начать действовать уже с 1 сентября текущего года.
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