Почти год филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам СВО из Мордовии

1 июня 2023 года в Саранске открылся филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы помогать ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов, проживающим на территории нашей республики. Фонд был создан по поручению Президента России.

За прошедший год многие участники СВО и их близкие получили помощь от регионального филиала. На сегодняшний день список его подопечных включает больше 460 ветеранов, а также семьи погибших бойцов. Чаще всего сюда обращаются за медицинской и юридической помощью. Соцкоординаторы фонда помогают подопечным получить средства реабилитации, положенные выплаты, ветеранские удостоверения и многое другое.

В число подопечных филиала входит 41-летний Андрей Чернышев из Саранска. Он принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, был командиром взвода, служил на Краснолиманском направлении. Прошлым летом во время выполнения боевой задачи Андрей наступил на противопехотную мину и потерял часть стопы.

«Когда я приехал домой, в родную Мордовию, незамедлительно обратился в фонд «Защитники Отечества», – рассказывает ветеран. – Соцкоординатор помогла мне оформить выплаты, а также в ускоренном порядке получить протез. С его помощью я теперь могу самостоятельно передвигаться и даже достигать результатов, на которые способны здоровые люди».

К примеру, Андрей смог отстоять честь республики на всероссийских соревнованиях «Кубок Защитников Отечества», которые проходили в Уфе. Здесь он занял второе место по стрельбе из винтовки.

А еще Андрею Чернышеву очень хотелось получить высшее образование, с чем филиал фонда тоже оказал ему помощь. Сейчас ветеран учится на факультете государственного и муниципального управления, чтобы потом принять участие в проекте «Время героев» и дальше приносить пользу своей стране.

Напомним, что ветераны СВО, инвалиды и семьи бойцов могут обратиться за помощью по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: пн-пт, 9:00 – 18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.