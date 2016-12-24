В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» участвуют семьи из Мордовии

С 30 мая по 2 июня в Уфе пройдет заключительный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» - самого народного конкурса, запущенного в сентябре 2023 года Президентом России. В нем примут участие около 370 семейных команд из всех регионов ПФО.



8 семейных команд будут представлять Мордовию: семьи из Рузаевки и из Саранска, среди которых математическая династия Жарковых-Жаровых-Никишиных и семья Курышкиных.



Официальное открытие мероприятия запланировано на 30 мая. В нем примет участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, а также Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.



Оценочные этапы пройдут 31 мая и 1 июня. Семейным командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий, продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать сообща. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.



2 июня на церемонии закрытия будут объявлены семьи-победители. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.



Напомним, окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан.