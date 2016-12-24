В Мордовии стартовал фестиваль семейных традиций

В международный День семьи в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина стартовал «Фестиваль семейных традиций и обрядов «Возрождение».



Первым мероприятием проекта стало театрализованноое обрядовое действо «Традиция сватовства» (эрз. «Чиямонь кой», мокш. «Ладямань кой») из цикла молодежных встреч «Народные семейные обряды».



«Мне бы очень хотелось, чтобы вы смотрели на сцену и вспоминали традиции своей семьи. Мы с большим трепетом отнеслись к подбору материала. И хочу, чтобы вы, молодежь, знали и чтили традиции своего народа и региона», - обратилась к присутствующим директор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Анастасия Бакулина.



В мероприятии приняли участие народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ламзурь», творческие коллективы Дворца культуры Саранска, фольклорный ансамбль «Вармава», хореографический ансамбль «Пилигрим». О традициях сватовства рассказали на четырех языках: русском, эрзянском, мокшанском и татарском. На эту тему была показаны мордовская сказка «Вирявань сурсеме» (с эрз. «Гребень Вирявы»).



Всего во время реализации проекта планируется провести 24 мероприятия. Будут продемонстрированы семейные обычаи эрзян и мокшан, традиции крестин, осенний праздник урожая «Норовава», выйдут видеоуроки и сборник сценариев с одноименным названием «Возрождение».



Все это станет отличным методическим материалом в вопросах изучения истории, этнографии, культуры, музыкального искусства мордовского народа во всех образовательных учреждениях республики, а также в регионах с компактным проживанием мокшан и эрзян. Итоговое мероприятие проекта пройдет в День народного единства - 4 ноября.