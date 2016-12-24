В Мордовии коммерсант получил срок за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Суд в Саранске вынес обвинительный приговор 40-летнему индивидуальному предпринимателю за покушение на дачу взятки. Его противоправная деятельность в декабре 2023 года была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

По данным следствия, в ходе проверки магазинов коммерсанта правоохранители выяснили, что делец реализует одежду и обувь с признаками контрафактности. Это для него закончилось уголовным преследованием. В прошлом году уголовное дело в отношении мужчины за неоднократное незаконное использование чужого товарного знака было направлено в суд.

Тогда заинтересованный в извлечении прибыли от реализации поддельных товаров торговец предложил сотруднику регионального Управления ФСБ за ежемесячное денежное вознаграждение оградить его от всяких проверок и обеспечить общее покровительство. Он попытался передать взятку офицеру, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и сразу же был задержан сотрудниками спецслужбы.

На основании переданных УФСБ материалов в отношении владельца сети магазинов одежды было расследовано уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки, мужчину отправили его под стражу.

В ходе следствия предприниматель вину признал полностью. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Ранее он также был признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака, за что получил наказание в виде штрафа на 150 тысяч рублей.