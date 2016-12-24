В отделении Социального фонда по Мордовии ведется консультирование граждан по видеосвязи

Жители республики могут получить личную консультацию руководящего состава отделения Социального фонда по Мордовии по видеосвязи. В зависимости от тематики обращения участие в видеоприеме принимают управляющий отделением, заместители управляющего, руководители профильных структурных подразделений.

Онлайн-приемы проводятся еженедельно. Каждый сеанс длится два часа, консультации предоставляются бесплатно. С графиком видеоприемов можно ознакомиться на региональной странице сайта СФР.

«Онлайн-консультирование предназначено для тех, кто живет в отдаленных от столицы Мордовии населенных пунктах: не выезжая за пределы своего районного центра они смогут удаленно получить разъяснения по возникшей жизненной ситуации, требующей компетенции СФР», — отметил управляющий отделением Социального фонда по РМ Владимир Василькин.

Как отмечаю в отделении фонда, подключиться к видеосвязи можно в клиентских службах ОСФР, где необходимые для общения зоны уже технически оборудованы. Гражданам необходимо лишь подойти к назначенному времени, после чего специалисты подразделения обеспечат полное сопровождение приема.

Записаться на онлайн-прием можно:

- по телефону горячей линии 8 800 200 01 88

- по телефону группы по работе с обращениями граждан 8(8342) 29 55 44

- при личном обращении в клиентские службы Отделения СФР по Мордовии.