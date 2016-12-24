В Башкирии пройдет конкурс чтецов на мордовских языках

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В Башкортостане пройдет межрегиональный конкурс чтецов на мордовских языках «Тиринь кель» («Родной язык»). К участию приглашены все, кто любит и знает эрзянский, мокшанский, шокшанский языки.
Инициатором конкурса выступила башкирская этностудия «Олячи», которая возрождает эрзянские промыслы, популяризирует народный песенный и хореографический фольклор. Отборочный тур проведен в онлайн-формате: участники читали фрагменты произведений мордовских авторов.
Финал состязания пройдет 26 апреля на сцене Дворца культуры села Бижбуляк в рамках межрегионального фестиваля национальной культуры «Масторавань морот» («Песни Матери-земли»).
В праздничной программе запланированы спортивно-игровые этнические развлечения «Налксемат - кольнемат», выступления национальных мордовских ансамблей Башкортостана, артистов из Оренбургской и Самарской областей. Хедлайнером концерта станет этно-фолк группа «Mерема» из Мордовии.
Вход на финал конкурса и праздничный концерт свободный.
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