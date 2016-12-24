В Саранске начали устанавливать лавочки, скамейки и урны

Наш город

По информации городской Администрации, в парках, скверах и других общественных пространствах столицы Мордовии после зимы начали устанавливать лавочки, скамейки и урны.

Перед установкой рабочие муниципальных предприятий проверяют состояние конструкций и при необходимости красят и ремонтируют.

На территории городского округа в этом сезоне будет установлено более 1,7 тысяч урн и более 870 скамеек и лавочек.

По вопросам содержания жителям предлагается звонить в муниципальное предприятие «Зеленое Хозяйство» по телефону 47-48-07 и в муниципальное предприятие «Спецсервис» по телефону 55-37-10.

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