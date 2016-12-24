В Саранске занялись ремонтом остановок общественного транспорта

О проведенной в рамках муниципального контракта работе в телеграм рассказал глава городского округа Игорь Асабин.

«Подрядная организация ООО «НЕОН»уже выполнила работы по замене монолитного и сотового поликарбоната на следующих остановках:

«Осипенко» (в сторону рп. Ялга)

«Рузаевская» (в сторону рп. Ялга)

«Павлика Морозова» (в сторону рп. Ялга)

«Павлика Морозова» (в сторону центра)

«Библиотека» (в сторону рп. Ялга)

«Кирзавод» (в сторону центра)

«Горэлектротранс» (в сторону рп. Ялга)

«Ламзурь» (в сторону ул. Московской)

«ул. Кирова» (в сторону ул. Московской)

«ЦНТИ» (в сторону ул. Московской)

«Ламзурь» (в сторону Юго-Запада)

«Гостиница Адмирал» (в сторону центра)

«Предтеченская» (в сторону рп. Ялга)

«Школа № 18» (в сторону Юго-Запада)

«Фурманова» (в сторону центра)

«Моховая» (в сторону центра)

«ГК Тавла» (в сторону кольца)

«Памятник Пугачеву» (в сторону центра)

«Мкр. Юбилейный» (Сити Парк)

«Ул. Айвазовского» (в сторону кольца, около дома № 35/1)

«Ул. Краснофлотская» (в сторону пр. 70 лет Октября)

«Ул. Ардатовская» (в сторону центра)

«ЖК Гратион» (в сторону ул. Севастопольской, около дома № 65 по пр. 70 лет Октября)

«Ул. Девятаева» (в сторону пр. 70 лет Октября)

«Ул. Кузнецкая» (в сторону центра)

«Ул. Короленко» (в сторону пр. 70 лет Октября)

«Ул. Волгоградская» (в сторону центра)

«Мордовиястат»

«Юго-Западное шоссе».

Работы продолжаются. Кроме того, рабочие очищают остановки от надписей, несанкционированных объявлений и граффити.

Прошу жителей городского округа Саранск бережно относиться к муниципальному имуществу. По вопросам содержания павильонов, обращайтесь в ДКХиБ по телефону: 47-02-89».