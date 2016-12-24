Артём Здунов подарил скрипки детям из большой семьи Исайкиных

26 марта Глава Мордовии Артём Здунов и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий встретились с многодетной семьей Исайкиных. У супругов десять детей, в прошлом году Ольге Петровне присвоено звание «Мать-героиня».

Исайкины – настоящий пример крепкой и дружной семьи. Любят проводить вместе досуг, посещать музеи, заниматься активными видами спорта, помогают и поддерживают друг друга во всем. Родители ответственно относятся к воспитанию и образованию детей – большинство ребят параллельно с учебой в общеобразовательной школе получают дополнительное образование, многие увлекаются музыкой.

В феврале текущего года на открытии Года семьи, объявленного Президентом России, Ольга Петровна обратилась к руководителю республики с просьбой помочь в приобретении для сыновей скрипок. Артём Здунов выполнил просьбу Ольги Петровны – для ребят были приобретены три инструмента. А митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который обучался по классу скрипки, стажировался в Московской государственной консерватории и некоторое время работал преподавателем музыки, принял самое активное участие в процедуре их настройки.

Приветствуя семью Исайкиных, Глава Мордовии отметил, что сегодня традиционные духовно-нравственные и семейные ценности очень важны для общества, а их основа и главная опора – именно крепкая многодетная семья.

Ольга Исайкина рассказала, что первопроходцами в игре на скрипке стали старшие дочери Ирина и Анна – они поступили в музыкальную школу, обучаясь уже в 5 и 6 классах общеобразовательной. Сейчас девушки учатся на пятом курсе медицинского института МГУ им. Н. П. Огарева. За сестрами подтянулись и старшие сыновья – Петя и Витя. Восемь членов семьи Исайкиных играют на музыкальных инструментах.

Побеседовав за чаем о делах семейных, успехах в учебе, перешли к приятному – вручению подарков. Первый инструмент получил Виктор – студент струнно-смычкового отделения Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. Свою игру на новом инструменте – произведение великого композитора Иоганна Себастьяна Баха – он посвятил памяти жертв недавней трагедии в «Крокус Сити Холле». Музыкальные навыки младшего Ильи чуть скромнее, но это и понятно – он пока еще только учится в музыкальной школе.

В завершение встречи Артём Здунов пожелал семейству благополучия, а юным музыкантам – успехов на музыкальном поприще.