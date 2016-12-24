В Саранске заменят 10 остановочных павильонов

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«В городском округе Саранск проведен аукцион по продаже права установки и эксплуатации остановок общественного транспорта.

По итогам аукциона победила компания, которая установит остановочные павильоны, и будет их содержать и обслуживать.

В рамках данных контрактов будет заменено 10 остановочных павильонов.

Уже установлен павильон «РКБ им. С. В. Каткова».

На остановке «Арбитражный суд» будет доустановлен дополнительный павильон.

В ближайшее время установят следующие остановки с правом размещения рекламной информации:

«ул. Коммунистическая»

«Фонд Защитники Отечества»

«Театр «Крошка»

«Автовокзал»

«рынок Заречный»

«Чайка»

ТК «Ринг»

«Храм».