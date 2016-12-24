В Саранске заменят 10 остановочных павильонов

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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«В городском округе Саранск проведен аукцион по продаже права установки и эксплуатации остановок общественного транспорта.
По итогам аукциона победила компания, которая установит остановочные павильоны, и будет их содержать и обслуживать.
В рамках данных контрактов будет заменено 10 остановочных павильонов.
Уже установлен павильон «РКБ им. С. В. Каткова».
На остановке «Арбитражный суд» будет доустановлен дополнительный павильон.
В ближайшее время установят следующие остановки с правом размещения рекламной информации:
«ул. Коммунистическая»
«Фонд Защитники Отечества»
«Театр «Крошка»
«Автовокзал»
«рынок Заречный»
«Чайка»
ТК «Ринг»
«Храм».
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