В Кадошкинском районе завершается ремонт дороги в селе Латышовка

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кадошкинском районе улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, которая обеспечивает населению доступность услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Так, в селе Латышовка завершается ремонт участка длиной в 1,6 км по улице Молодежной. Стоимость объекта составила более 11 млн рублей. Рабочие уложили щебеночное основание и новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины.

Местные жители по новой дороге добираются до центра села, где расположены администрация, школа, почта и магазины.