В Кадошкинском районе завершается ремонт дороги в селе Латышовка

Социум

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кадошкинском районе улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, которая обеспечивает населению доступность услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Так, в селе Латышовка завершается ремонт участка длиной в 1,6 км по улице Молодежной. Стоимость объекта составила более 11 млн рублей. Рабочие уложили щебеночное основание и новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины.

Местные жители по новой дороге добираются до центра села, где расположены администрация, школа, почта и магазины.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Знай наших!

Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»

Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

1
Заказать рекламу
1
1
1