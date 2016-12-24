В Кадошкинском районе завершается ремонт дороги в селе Латышовка

Знай наших!
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кадошкинском районе улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, которая обеспечивает населению доступность услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.
Так, в селе Латышовка завершается ремонт участка длиной в 1,6 км по улице Молодежной. Стоимость объекта составила более 11 млн рублей. Рабочие уложили щебеночное основание и новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины.
Местные жители по новой дороге добираются до центра села, где расположены администрация, школа, почта и магазины.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции