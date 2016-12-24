В школах Мордовии будут преподавать историю по новым учебникам

С 1 сентября в школах будут преподавать историю России и мира по новым единым учебникам. Пока только учащимся 10 и 11 классов. К следующему учебному году будут выпущены издания для 5-9 классов.

Новые учебники призваны обрисовать школьникам полноценную и объективную картину событий, происходивших в России и мире. Старые учебники, написанные еще в советские годы, были слишком политизированы и сконцентрированы на Европе.

«Мы преодолели этот недостаток, причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11 класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», – поделился соавтор учебника, академик Александр Чубарьян.

Новое издание создавалось под руководством помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Разделы о периоде с 1970-х по 2000-е годы были полностью переписаны. Также появился раздел о периоде с 2014 года по наши дни, который включает спецоперацию на Украине.

Издание разделено на 4 тома: «История России» и «Всемирная история» для 10 класса, «История России» и «Всемирная история» для 11 класса. Впервые российская и всеобщая история были синхронизированы.

«У педагогического сообщества давно назрел запрос на объективное изложение российской и мировой истории, – делится мнением учитель истории и обществознания саранского лицея №26 Светлана Ермошкина. – Раньше нам приходилось обращаться к сторонним источникам, чтобы обрисовать ученикам полноценную картину прошлого. Новый учебник заметно облегчит эту задачу. Также стоит отметить, что в отличие от старых учебников, разработанных еще в советские годы, в новом издании нет политизированности, которая мешала объективному восприятию. Здорово, что в этом году старшеклассники получат полноценные знания в области истории. Очень ждем аналогичные учебники для учащихся 5-9 классов».

Новое издание уже включено в федеральный перечень учебников.