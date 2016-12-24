Молодежь Мордовии отметила День Государственного флага Российской Федерации туристическим походом

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в Мордовии был организован туристический поход «На страже границы русского государства: Атемарский вал», посвященный официальному символу страны. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Развитие пешеходного туризма» программы Росмолодёжи – «Больше, чем путешествие». Отметим, Мордовия является одним из пилотных регионов для реализации данного проекта.

Участниками туристического похода стали дети и молодежь Республики Мордовия, а также представители органов государственной власти, регионального отделения «Движение первых» и педагоги «Центра детского творчества №2».

Маршрут проходил к востоку от Саранска, вдоль исторического памятника федерального значения - «Сторожевой вал Русского государства XVII в..», больше известного, как «Атемарский вал». Более 300 лет назад Вал был один из главных южных оборонительных рубежей Российского государства.

Начальной точкой маршрута стала «Стела памяти», посвященная казакам и основателям Саранска. Здесь участников ждал небольшой экскурс в историю формирования Сторожевой засечной черты на юго-восточной границе Русского государства 17 века и интересные факты о происхождении российского «триколора». Финальной точкой маршрута стал высокий берег ручья Каменный, где участниками похода был торжественно водружен Государственный флаг Российской Федерации.

Во время этого путешествия по истории своего края ребята познакомились с интересными людьми, получили новые знания и опыт работать в команде, также для них были проведены практические занятиях с туристским инвентарем и оборудованием.

«Записавшись в поход, я и не ожидала, что он оставит после себя столько хороших впечатлений. Оказывается, я многого не знала про свою республику, например, про оборону Саранской и Инзерской крепости, про то, что первыми жителями Саранска были стрельцы, казаки и пушкари, про историю таинственных кладов. Надеюсь, что в Мордовии походная история перейдет в традицию», – поделилась эмоциями участница похода, активист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Полина Платкова.

Апробированный участниками похода маршрут будет запущен для дальнейшего массового использования жителями Мордовии. По итогам похода будет составлен паспорт маршрута, разработаны рекомендации по благоустройству и навигации в районе путешествия.

Организаторы проекта на территории республики: Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодёжи, Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» при поддержке муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества№2» и регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Республики Мордовия.

Проект «Развитие пешеходного туризма» призван дать возможность жителям страны лучше узнать родной край, его историю, культуру, найти единомышленников, создавать новые возможности для обновления инфраструктуры туристических пешеходных маршрутов, повышения доступности походов, организации новых турклубов, системного развития отрасли в целом.