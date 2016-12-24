В магазинах «Масторава» появились «Мордовские народные сказки» на русском языке

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Мордовское книжное издательство подготовило к новому учебному году подарок для детей - выпустило в свет «Мордовские народные сказки» на русском языке. Составитель сборника – Александр Долгачев. В книгу вошли самые известные мокшанские и эрзянские народные сказки, некоторым из них более 100 лет. Все они красочно иллюстрированы художником Ниной Горчаковой.
Книга выпущена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. Напомним, издательство выиграло конкурс на предоставление федеральной субсидии на издание этих сказок.
«Мордовские народные сказки» на русском языке можно приобрести в книжно-сувенирных магазинах «Масторава» (пр. Ленина, д.18 и ул. Ботевградская, 18).
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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