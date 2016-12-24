В Мордовском заповеднике пройдет гастрономический фестиваль «Пятнистый фест»

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9 сентября в Мордовском заповеднике (Темниковский район, п. Пушта) состоится ежегодный гастрономический фестиваль заповедных территорий России «Пятнистый фест».
На празднике будут работать площадки представителей особо охраняемых природных территорий России с дегустацией традиционных блюд их региона, а также интерактивные и информационные мини-площадки.
Также на территории заповедника откроется кулинарная улица с продуктами питания и напитками, пройдет выставка-продажа изделий мастеров, будут работать детская развлекательная площадка и музейный комплекс «Мы – одна страна». На фестивале выступят музыкальные и танцевальные коллективы. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах, мастер-классах и пройтись по экологическим тропам Мордовского заповедника.
Стоимость посещения мероприятия - 250 рублей. Дети до 7 лет - бесплатно.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (937) 518-88-42.
Как отмечают организаторы, фестиваль носит название «Пятнистый фест» не случайно. Заповедные территории располагаются на карте России «пятнами». К тому же, пятна напоминают окрас рыси, обитающей в Мордовском заповеднике.
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