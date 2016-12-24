В Мордовии школьники и студенты колледжей могут бесплатно изучить языки программирования

В Мордовии ученики 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Прием заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на Госуслугах 26 июля 2023 года.

«Проект «Код будущего» помогает старшеклассникам и студентам колледжей начать свой путь в сфере ИТ. У ребят есть возможность изучить языки программирования на курсах от ведущих ИТ-компаний и вузов совершенно бесплатно. Обучение позволит юным айтишникам прокачать свои навыки и окончательно определиться с будущей профессией», – отметил Роман Курмакаев, исполняющий обязанности Министра цифрового развития Республики Мордовия.

Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.

Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.

Как проходит обучение:

144 академических часа

4 учебных модуля

Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на Госуслугах.

Как подать заявку на участие в программе:

Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение

Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.