В Мордовии школьники и студенты колледжей могут бесплатно изучить языки программирования

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В Мордовии ученики 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Прием заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на Госуслугах 26 июля 2023 года.
«Проект «Код будущего» помогает старшеклассникам и студентам колледжей начать свой путь в сфере ИТ. У ребят есть возможность изучить языки программирования на курсах от ведущих ИТ-компаний и вузов совершенно бесплатно. Обучение позволит юным айтишникам прокачать свои навыки и окончательно определиться с будущей профессией», – отметил Роман Курмакаев, исполняющий обязанности Министра цифрового развития Республики Мордовия.
Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.
Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.
Как проходит обучение:
Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на Госуслугах.
Как подать заявку на участие в программе:
Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.
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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
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