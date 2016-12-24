Мастерицы Мордовии вышили карту республики

В преддверии Дня Государственного флага России в Чебоксарах прошел фестиваль, который объединил представителей 70 регионов страны. В местном художественном музее экспонировались созданные мастерами карты республик, краев, областей и округов.

Мордовию на фестивале представляли художники декоративно-прикладного искусства – преподаватель Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева Вера Ковалева, ее саранская коллега Ирина Чумакова-Семенова, ичалковские мастера Светлана Ямбикова и Людмила Федина. Они не только презентовали вышитую карту Мордовии, но и в течение двух дней показывали мастер-классы по этнической вышивке.

В изготовление вышитой карты Мордовии вложили свой труд и умение более 45 рукодельниц из всех районов республики. Используя узоры этнических орнаментов, счетную, строчную, лепестковую и вышивку крестиком, тамбурным швом, они постарались запечатлеть на полотне общей площадью 2,5 на 1,7 метра культурные, природные, исторические особенности родного края.

Например, железнодорожный Рузаевский район украсили вышитым паровозиком. Кочкуровцы показали, чем славятся на весь мир - изобразили деревянную тавлинскую лошадку. Теньгушевская карта - традиционная семицветная - этот промысел здесь живет веками. Зубово-Полянские мастерицы рассказали, как каждый год собираются на национальный праздник «Акша келу», а Ковылкинские «поведали» о знаменитом земляке - народном художнике Мордовии Федоте Сычкове. И даже перенесли на карту элементы вышивки с нарядов героинь его картин.